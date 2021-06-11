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Hakkarili annelerin 'evlat nöbeti' 9. haftada Anne Nihal Çiftçi: “Çocuğum 13 yaşındayken kaçırıldı”

İHA

Hakkarili annelerin 'evlat nöbeti' 9. haftada Anne Nihal Çiftçi: “Çocuğum 13 yaşındayken kaçırıldı”

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 9'uncu kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaparken, HDP binasında çalınan yüksek sesli müzik ise annelerin tepkisine neden oldu.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de 9’uncu defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla 'Terörü Lanetliyoruz', 'Diyarbakırlı Annelerin Yanındayız', 'Kahrolsun PKK', 'Kahrolsun HDP' sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü. HDP binasında yüksek sesli müzikle karşılaşan aileler, megafonla da sesi bastıramayınca duruma tepki gösterdi. Anneler seslerini yükseltmelerine rağmen HDP binasında çalınan yüksek müzik nedeniyle binadan 50 metre mesafede açıklama yaptı.
Ortak basın açıklamasını 13 yaşında oğlu dağa kaçırılan Hakkarili anne Nihal Çiftçi yaptı. Çiftçi, “Dağa kaçırılmış, kaldırılırmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplandık. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağda indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık olan anneler olarak tek istediğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. PKK kaybedecek anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yürüğe yanmayacak. Kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayın gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı hep birlikte büyütelim. Birlikte çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara koşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zülüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık diyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmamasını istemiyor, hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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