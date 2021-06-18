GAP gazeteciler heyeti Şemdinli'de Heyet Şemdinli'de en iyi şekilde ağırlandı

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Başkan Vekili Hamit Özpolat ve farklı illerde görev yapan gazetecilerden oluşan heyet, GAP Gazeteciler Birliği ile Hakkari'ye Dostluk Köprüsü projesi kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret ettiler.



GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Başkan Vekili, Hamit Özpolat, Diyarbakır, Muş, Van, Urfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mersin ve Adana ve Silifke’den gelen gazeteciler il ve ilçelerdeki ziyaretlerini sürdürüyor.



Gazeteciler heyeti Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Başkan Saklı, huzur ve güvenin sağlandığı ilçede devletin her türlü yatırımı yaptığını söyledi. Gazetecilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Saklı, daha sonra gazetecilerle birlikte ilçeden 40 kilometre mesafede bulunan Nehri köyündeki Seyyid Taha Hazretlerinin Mezarı ve Kayma Sarayına ziyarette bulundular.



Heyete eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Seyyid Taha Hazretlerinin Mezarı ve Kayma Sarayı hakkında bilgi verdi. Seyyid Taha Ailesi ile de bir araya gelen gazeteciler heyeti, Seyyid Taha Hazretlerinin Mezarı ve Kayma Sarayı hakkında önemli bilgiler aktardılar.



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