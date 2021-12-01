Yüksekova’da Zakkum konseri coşturdu

Türk Rock Müziği’nin sevilen gruplarından Zakkum, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Türk Rock Müziği’nin sevilen grubu Zakkum, ilk kez Yüksekova’da hayranlarıyla bir araya geldi. La Cassa Kafe’de sahne alan grup, sevilen şarkıları ile Yüksekovalıları geç saatlere kadar eğlendirdi. Konsere çevre il ve ilçelerin yanı sıra İranlı turistler de ilgi gösterdi.

Yüksekova’da hayranlarıyla bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getiren Zakkum, hayranlarına teşekkür etti.

Zakkum’u çok sevdiklerini anlatan hayranları ise Yüksekova'da bu tür konserlerin bundan sonra da sürmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.