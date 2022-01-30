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Çukurca'da dondurucu soğuklar

İHA

Çukurca'da dondurucu soğuklar

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla her taraf buz tuttu.
İlçede çatılarda oluşan buz sarkıtlarının uzunluğu 3 metreyi aştı. Bazı gençler buz sarkıntıların önüne geçerek hatıra fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Öte yandan, Hakkari il genelinde kapalı olan 7 köy ve 26 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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