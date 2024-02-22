Hakkari kırsalında 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi
Giriş: 22.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:17
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 Operasyonu" düzenlendi.
Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, 10 kilo 154 gram eroin ve 2 kilo 768 gram morfin ele geçirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.