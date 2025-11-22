Hakkari semaları yamaç paraşütüyle renkleniyor

Çevresi yüksek rakımlı dağlarla çevrili olan, engebeli arazi yapısına sahip Hakkari, bu özellikleriyle dağcılık, doğa yürüyüşü ve kayak gibi sporların yanı sıra yamaç paraşütü faaliyetleriyle de öne çıkmaya başladı.

Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotları Hasan Tur ve Serkan Sarıkaya, havacılığa ilgi duyan gençlere yönelik eğitimler başlattı.

Teorik ve uygulamalı olan iki haftalık eğitime katılan yamaç paraşütü tutkunlarından başarılı adrenalin tutkunları, Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi'nde uçuşa uygun tepelerde hem tek hem de eğitmenleriyle tandem uçuş yaptı.

Metrelerce yüksekten süzülerek dağlarla çevrili Hakkari'nin semalarını renklendiren sporcular, heyecan dolu dakikalar yaşayarak becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Hasan Tur, bölgede uzun süredir eğitim faaliyetleri düzenlediklerini ve çok sayıda genci gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi.

Son eğitim programını geçen hafta tamamladıklarını dile getiren Tur, şunları kaydetti:

"Eğitime 10 kişi katıldı. Bu katılımcılara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra sınav da yaptık. Sınavda başarılı olanlar tek başına 10'ar sorti yaptı. Bu eğitimi Türk Hava Kurumundan gelen Serkan hocamızla verdik. Birçok gencin hayalini gerçekleştirdik. Bu nedenle gururluyuz. Eskiden tek başıma uçuyordum. Bir tarafım eksikti ama şu anda gökyüzü rengarenk oldu. Bunu daha da ilerleteceğiz. Gökyüzü daha güzel olacak."

Bölgenin coğrafi yapısının yamaç paraşütünün her seviyesi için uygun olduğunu vurgulayan Tur, "Gençlerimizin yoğun talebi var. Bunun altyapısı biraz daha geliştirilirse bu branşın daha çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bölgede inşallah gelecek dönemlerde şampiyonalar ve festivaller düzenleyeceğiz. İnsanlar bizi sosyal medyadan takip ederek bölgede uçmak, buraları keşfetmek istiyor. Buraya dışarıdan da çok fazla talep var. İnşallah onları da burada ağırlayacağız. Kentimizi havadan izlemek inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.

"BU SPOR HER SEVİYEDE BURADA YAPILABİLİR"

Eğitim faaliyetinde güzel bir deneyim yaşadıklarını belirten Sarıkaya ise uzun süredir kentte faaliyetler yapmayı planladıklarını anlattı. Başlangıç kursu için kentte bulunduklarını ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Hakkari mükemmel bir yer, çok beğendim. Kurs vesilesiyle gelmiş olduk. Çok keyifliydi buradaki uçuş. Özellikle dağları bizim için, uçuş için mükemmel bir yer. Kentin her tarafı yamaç paraşütü için çok uygun. Bu spor her seviyede burada yapılabilir. Yamaç paraşütü son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Dünyada da ülkemizde durum öyle. Uçma duygusu, insanların özellikle çocukluktan beri bilmediği, keşfetmediği bir his olduğu için talep fazla. Bütün gençlerimizi bu spora bekleriz."