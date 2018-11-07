Irak'ta, henüz annesinin karnındayken savaşın acısıyla tanışan 4 yaşındaki Halah'ın karanlık dünyası, Kayseri'de yapılan ameliyatla aydınlandı.
AA'nın haberine göre; kızının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba Behçet Farah Tamur (27), 3 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini ve kızını burada tedavi ettirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Halah'ın doğuştan göz kapaklarının olmadığını belirten Tamur, "Irak'ta bomba patladı ve çocuğumun gözü bu şekilde oldu. Irak'ta doktorlar bombadan sızan gazdan böyle olduğunu söylediler. Doğduktan sonra gözünden kan geldi. Irak'taki imkanlarla ameliyat edildi ve geçici olarak görmesi sağlandı. Daha sonra savaştan kaçtık Türkiye'ye geldik. Burada kızım için yardım topladılar ve kızımın ameliyatı yapıldı. Çocuğumun ameliyatı için yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.
"GÖZLERİNİ KAYBETMEK ÜZEREYDİ"
Geceleri çalışıp gündüzleri ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran ve son olarak da Halah'a yardım eli uzatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Umut Evlerinde bakıcılık yapan Süleyman Akkaya da yaklaşık 6 ay önce minik kızın babasının kendisine telefonla ulaştığını ve durumlarını anlatarak, yardım talebinde bulunduğunu anlattı.
Bunun üzerine ailenin evine giderek çocuğun durumunu gördüğünü ve bunun üzerine harekete geçtiğini dile getiren Akkaya, şunları kaydetti: "Evlerine gittim ve görüştüm. Irak'ta atılan bombadan sızan gazdan anne karnında soluması sonucu çocuğun göz kapaklarında sorun olduğu söylendi. Hakikaten göz kapakları yoktu. Irak'ta göz kapakları dikilmiş, o vaziyette Türkiye'ye gelmiş. Gözleri çok iltihaplıydı ve gözlerini kaybetmek üzereydi. Durumu sosyal medyada paylaştıktan sonra birkaç arkadaş bir araya geldik, ameliyat ücretini topladık. Ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonra gözlerindeki bandajın alınmasından sonra bana vidosunu gönderdiler, çok teşekkür edip hayır sahiplerine dua etmişler. Böyle bir şeye aracı olduğum için çok mutluyum."
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Abdullan Özkırış ise başarılı bir ameliyat neticesinde Halah'ın gözünü kaybetme riskini ortadan kaldırdıklarını kaydetti.
Minik kızın bir hafta içerisinde sağlığına kavuşacağını ve çevreyi daha rahat göreceğini ifade eden Özkırış, "Bize geldiğinde savaş esnasında kimyasal maddelere bağlı olarak doğuştan göz kapağı tamamen yapışıktı. Gözünün yarısı gözüküyordu yarısı gözükmüyordu, korneasında yanıklar vardı. Ameliyatla, var olmayan göz kapağını açtık. Gözün iç dokusu dediğimiz yerde çalışma yaptık ve oradaki dokuları yerine yerleştirdik. Bir hafta içerisinde çok güzel bir hal alacak ve etrafı çok güzel bir şekilde görecek." diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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