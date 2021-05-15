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Haldun Demirhisar biyografi: Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?

İş dünyasının tanıdık simalarından Haldun Demirhisar'ın hayatı sosyal medyada en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar kimdir? İşte Haldun Demirhisar biyografi: Haldun Demirhisar kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?

Haldun Demirhisar biyografi: Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?

Magazin gündemine damgasını vuran Haldun Demirhisar - Serenay Sarıkaya haberleri nedeniyle günlerdir en çok konuşulan isimlerden biri olan Haldun Demirhisar merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş adamı. Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

SERENAY SARIKAYA'DAN HALDUN DEMİRHİSAR AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürüldü. Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları" kınıyorum" dedi

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