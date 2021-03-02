Tüm dünyada 120 milyona yakın kişinin etkilendiği koronavirüs salgını sebebiyle halı sahaların da dahil olduğu birçok işletme birtakım önlemler uygulanıyor. Peki futbolseverlerin merakla araştırdığı halı sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte konuyla ilgili son durum...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların açılmasıyla ilgili bazı şehirlere müjde verdi. Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını duyurdu.

Buna göre İstanbul yüksek riskli grupta yer aldığı için halı sahalar kapalı kalmaya devam edecek. Başkent Ankara’da ise halı saha maçları oynanabilecek. İzmir’de de halı sahalar kapı kalacak.