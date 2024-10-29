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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halı silkelerken canından oluyordu! | Son dakika haberleri

        Halı silkelerken canından oluyordu!

        Bursa'da 16 yaşındaki genç kız 4.kattan halı silkelemek istedi ve dengesini yitirerek düştü. Genç kız ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:36
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        Halı silkelerken canından oluyordu!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halı silkelerken 4 katlı apartmanın terasından düşen Hayrunnisa S. (16), ağır yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Hayrunnisa S., iddiaya göre, terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

        Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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