Halifax Town - Barrow maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Halifax Town ile Barrow, 07 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Halifax Town 3 puanla 3. sırada, Barrow 3 puanla 1. sırada bulunuyor. Halifax Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Barrow, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Halifax Town galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Barrow galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Halifax Town son hafta oynanan Dagenham & Rbridge maçında 2-1 kazandı.

Barrow ise Macclesfield Town karşılaşmasında 3-1 yenildi.

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