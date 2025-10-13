Halil Ergün'den Deniz Çakır itirafı: Kırgınım

2006 - 2010 yılları arasında ekrana gelen, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Ali Rıza Bey' karakterine hayat veren Halil Ergün, yıllar sonra bir programda dizi ve rol arkadaşları hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Halil Ergün

İlk okuduğu romanın 'Yaprak Dökümü' olduğunu belirten Halil Ergün, o dönem setle ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, "Setimiz okul gibiydi. Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldiler" dedi.

'Yaprak Dökümü' dizisinde Fahriye Evcen 'Necla', Gökçe Bahadır ise 'Leyla' karakterine hayat vermişti.

Halil Ergün, "Saat 8 - 9'da orada olacağız, hazırlık yapılıyor. Aile gibi olmuştuk zaten dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu" açıklamasında bulundu.

Deniz Çakır

"DOLAYLI YOLDAN KALBİMİ KIRDI"

Dizi bittikten sonra en çok Deniz Çakır ile görüşen fakat aralarında şimdi kırgınlık olduğunu belirten Halil Ergün; "Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırmışlık oldu, dolaylı olarak" ifadelerini kullandı. Deniz Çakır ise o dönem dizide 'Ferhunde' karakterine hayat vermişti.