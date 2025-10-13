Habertürk
        Halil Ergün'den Deniz Çakır itirafı: Kırgınım

        'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Ali Rıza Bey' karakterine hayat veren Halil Ergün, o dönem rol arkadaşı olan Deniz Çakır ve diziye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Giriş: 13.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 13.10.2025 - 10:53
        "Kırgınım"
        2006 - 2010 yılları arasında ekrana gelen, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Ali Rıza Bey' karakterine hayat veren Halil Ergün, yıllar sonra bir programda dizi ve rol arkadaşları hakkındaki sözleri dikkat çekti.

        Halil Ergün
        Halil Ergün

        İlk okuduğu romanın 'Yaprak Dökümü' olduğunu belirten Halil Ergün, o dönem setle ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, "Setimiz okul gibiydi. Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldiler" dedi.

        'Yaprak Dökümü' dizisinde Fahriye Evcen 'Necla', Gökçe Bahadır ise 'Leyla' karakterine hayat vermişti.
        'Yaprak Dökümü' dizisinde Fahriye Evcen 'Necla', Gökçe Bahadır ise 'Leyla' karakterine hayat vermişti.

        Halil Ergün, "Saat 8 - 9'da orada olacağız, hazırlık yapılıyor. Aile gibi olmuştuk zaten dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu" açıklamasında bulundu.

        Deniz Çakır
        Deniz Çakır

        "DOLAYLI YOLDAN KALBİMİ KIRDI"

        Dizi bittikten sonra en çok Deniz Çakır ile görüşen fakat aralarında şimdi kırgınlık olduğunu belirten Halil Ergün; "Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırmışlık oldu, dolaylı olarak" ifadelerini kullandı. Deniz Çakır ise o dönem dizide 'Ferhunde' karakterine hayat vermişti.

