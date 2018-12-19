Nevşehir'de restore edilerek halı mağazasına dönüştürülen, duvar ile zemini çeşitli renk ve desendeki halılarla kaplanan 450 yıllık tarihi han, sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor
1
1|24
Nevşehir'in Göreme beldesinde restore edilerek halı mağazasına dönüştürülen 450 yıllık tarihi han, turistlerin uğrak mekanı haline geldi. AA'nın haberine göre duvar ve tabanı tamamen eski dokuma halılarla kaplanan han, sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bulunmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.
2
2|24
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen turistler, ziyaret ettikleri mağazada hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de renk renk, desen desen dokuma halılar arasında objektiflere poz veriyor.
3
3|24
Halıların arasında fotoğraf çektiren Çinli turistlerden James Zhan, yaptığı açıklamada, arkadaşıyla Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.
4
4|24
Dokuma halı almak ve fotoğraf çektirmek amacıyla halı mağazasına geldiğini aktaran Zhan, "Kapadokya'nın çok güzel olduğunu biliyordum ve arkadaşımla birlikte gelmeye karar verdik. Burada sıcak hava balon turuna katıldık. Sosyal medyadan fotoğraflarını gördüğüm bu halı mağazasına gelerek biz de fotoğraf çektirmek istedik. Burası çok güzel bir yer." dedi.
5
5|24
Çinli turist Yue Lii Miao da mağazanın geleneksel renkleri yansıtan etkileyici bir mekan olduğunu, burada çektirdiği fotoğrafları arkadaşlarına göstermek için sabırsızlandığını söyledi.
6
6|24
Miao, "Burada her yer renkli desenlerle yapılmış halılardan oluşuyor. Fotoğraf için bence çok güzel bir mekan. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma fotoğrafları göstermek için sabırsızlanıyorum, eminim hepsi de tüm fotoğraflarımı çok beğenecek. Burada çekilmiş fotoğrafları daha önce görmüştüm, aynı yerde arkadaşım da benim fotoğrafımı çekiyor. Bu benim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.
7
7|24
İngiltere'de yaşayan ve bölgede balayı tatili için bulunduklarını anlatan Zilan Deniz de alanın canlı ve renkli görünümünden etkilendiğini dile getirdi.
Deniz, "Kapadokya'ya balayı tatili için geldik. Bu halı mağazası çok büyüleyici bir yer. Çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor. Bu kadar ilginin olmasının sebebi sanırım bütün fotoğrafların çok güzel çıkması. Biz de eşimle burada fotoğraf çekmek istedik. Fotoğrafları sosyal medya hesabımda paylaşacağım." ifadelerini kullandı.
9
9|24
MAĞAZA YETKİLİLERİ İLGİDEN MEMNUN
Turistlere dokuma halı satışı da yapılan mağazanın sahibi Serkan İkman, halı almak ve fotoğraf çektirmek için daha çok Uzak Doğulu turistlerin mağazaya ilgi gösterdiğini belirtti.
10
10|24
İkman, "Buraya gelen müşterilere, etnik değeri olan dokuma halı ve kilimleri tanıtarak satışını yapıyoruz. Günümüzde sosyal medyanın faydasını görüyoruz. Özellikle Çinliler başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen konuklar fotoğraflarını paylaştıkça mağazamız daha çok ilgi görüyor."
11
11|24
"Çin’deki bir televizyon kanalında da mağazamızın görüntülerine yer verilmişti, bu da bize mutluluk veriyor. Burası 450 yıllık eski bir han, o dönemde yol üzerinde gelip giden insanlar burada konaklarmış. Göreme'nin en eski yapılarından birisi. Uzun süredir de halı mağazası olarak kullanılıyor." sözlerine yer verdi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.