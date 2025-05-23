Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hapis cezasına çarptırıldı

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında, savcılığa ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı.

Ayşe Barım

Ergenç ve Kocaoğlu, savunmalarında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasını reddetmişti. Mahkeme ara kararında, duruşmayı 23 Mayıs'a ertelenmişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu

Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptığı iddiasıyla, 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere adliyeye geldi.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.