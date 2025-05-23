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        Haberler Magazin Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hapis cezasına çarptırıldı - Magazin haberleri

        Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hapis cezasına çarptırıldı

        Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:18
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        Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında, savcılığa ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı.

        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ayşe Barım
        Ayşe Barım

        Ergenç ve Kocaoğlu, savunmalarında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasını reddetmişti. Mahkeme ara kararında, duruşmayı 23 Mayıs'a ertelenmişti.

        Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu
        Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu

        Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptığı iddiasıyla, 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere adliyeye geldi.

        Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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        #Halit Ergenç
        #Ayşe Barım
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