Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Tutuklu eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında “casusluk ve örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla düzenlenen iddianameden önemli ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İddianamede, Altaylı’nın ABD’de görülen Halk Bank davası için aktif çalışma içerisinde olduğu vurgulandı. Altaylı’dan elde edilen dijital materyallerde, ABD’de FETÖ’cüler tarafından hazırlanıp Savcılığa sunulduğu değerlendirilen belgeye de ulaşıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, söz konusu belgenin Reza Zarrab’ın 19 Mart 2016’da ABD’de gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Altaylı, Ağustos 2017'de FETÖ'den ihraç edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner’i damadı Metin Can Y. aracılığıyla yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı ile damadı Metin Can Y., eski MİT mensubu Mehmet B. ve kaçış planına yardımcı olduğu öne sürülen Seda C., hakkında iddianame hazırladı. O iddianamede önemli tespitler yer alıyor.

“UYDURMA BELGE HAZIRLADI”

İddianameye göre; Altaylı’nın kamuoyunda Reza Zarrab ve Halkbankası davası olarak bilinen New York Güney Bölge Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma için aktif çalışma içerisinde olduğu belirtildi. 25 Mayıs 2016 tarihli belgenin ABD’de FETÖ’cüler tarafından hazırlanıp Savcılığa sunulan metin olduğu değerlendiriliyor. FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde hedef aldığı isimlere yönelik çok sayıda iddiaya yer verilen belge, dava dosyasına da girdi.

“UYDURMA RAPOR”

İddianamede söz konusu belge için şu değerlendirmelere yer verildi:

“…Türkiye Cumhuriyetini ve hükümetini karalamayı amaçlayan ABD yargılamaları için bizzat şüpheli Enver Altaylı'nın aktif çalışma içerisinde bulunduğu görüldü…ABD'de görülen dava için hazırlanan uydurma rapor da yine şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerde elde edildi. Yine aynı konu ile ilgili olarak daha etkili sonuç alınacağı düşüncesiyle MİT mensubu iken İran masasında çalışmış bulunan Mehmet Barıner'i istedikleri gibi kullanabilecekleri ve düzmece ifadelerle Türkiye'yi daha da sıkıştırmak amaçlı olarak ABD ülkesine kaçırmak üzere iken suçüstü yakalandıkları…Altaylı’nın damadı Metin Can Y. aracılığıyla Mehmet Barıner’e ilettiği ‘Senin çalıştığın yerle ilgili orada çalıştığına dair bir belge elinde var mı?’ ayrıca ‘Sen yurt dışına çıkıp nihai olarak bir ülkeye yerleştikten sonra kayınpederim seni arayarak bir teklifte bulunacak, bunu kabul edersin veya etmezsin onu bilemem ama etmediğin takdirde orada hayatını sürdürürsün, yollarımız ayrılır’ şeklinde verdiği beyanlardan da anlaşılacağı üzere; Barıner’in şüpheli Altaylı tarafından ülke dışına kaçırıldıktan sonra ABD New York’ta sürdürülen bu davaya yabancı istihbarat servislerinin yardımıyla müdahil olmayı amaçladıkları görüldü…”