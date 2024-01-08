Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.774,78 %1,91
        DOLAR 29,8945 %0,33
        EURO 32,7426 %0,39
        ALTIN 1.949,39 %-0,59
        FAİZ 41,49 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 22,10 %-0,64
        BITCOIN 44.052,00 %-0,47
        GBP/TRY 38,0116 %0,32
        EUR/USD 1,0941 %0,02
        BRENT 77,08 %-2,13
        ÇEYREK ALTIN 3.187,25 %-0,59
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Halk Bankası Çalışma (Mesai) Saatleri 2024: Halkbank Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık? (Hafta İçi ve Hafta Sonu) - Merak Edilenler Haberleri

        Halk Bankası çalışma saatleri 2024: Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

        "Önce Halk, Sonra Bankayız" sloganıyla yolan çıkan HALKBANK, 23 Mayıs 1938 yılında faaliyete geçerek, 84 yıldır müşterilerine hizmet vermektedir. Peki, HALKBANK şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası saat kaçta? İşte HALKBANK'ın güncel çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halk Bankası 2024 çalışma saatleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALKBANK Çalışma Saatleri 2024

        HALKBANK hafta içi saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. İşte HALKBANK güncel çalışma saatleri:

        Pazartesi: 09.00-17.00

        Salı:09.00-17.00

        Çarşamba:09.00-17.00

        Perşembe:09.00-17.00

        Cuma:09.00-17.00

        Cumartesi ve Pazar: Kapalı

        HALKBANK Mesai Saatleri

        HALKBANK çalışanları hafta içi mesaiye 09.00’da başlamakta ve 17.00’de son vermektedir. Yani hafta içi HALKBANK mesai saatleri 09.00 ile 17.00 arasındadır. HALBANK hafta sonu kapalı olduğundan dolayı sadece hafta içi hizmet sunmaktadır.

        HALKBANK Kaçta Açılıyor?

        HALBANK tüm şubeler için standart mesai saatlerinde müşterilere hizmet sunmaktadır. Yani çalışma saatleri şube ya da konuma göre farklılık göstermemektedir. Ülke genelindeki tüm şubeler sabah saat 09.00’da açılmaktadır.

        REKLAM

        HALKBANK sabah Açılış Saati: 09.00 – 12.30

        Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

        Cumatesi/Pazar: Kapalı

        HALKBANK Kaçta Kapanıyor?

        HALKBANK ülke genelindeki tüm şubelerde 17.00’de mesaiye son vermektedir. HALKBANK yoğun bir kamu bankası olduğundan dolayı işlemlerinizi halletmek için kapanış saatinden daha önce gelmenizi öneririz. Çünkü müşteri yoğunluğundan dolayı kapanış saatine yakın gittiğiniz takdirde işlemlerinizi halledemeyebilirsiniz.

        HALKBANK Kaça Kadar Açık?

        Hafta içi 8 saatlik bir çalışma diliminde hizmet sunan HALKBANK’ın tüm şubeleri saat 17.00’ye kadar müşterilerini ağırlamaktadır.

        HALKBANK Öğle Arası Saati

        HALBANK çalışanları öğe arası saatinde molaya gitmektedir. Saat 12.30’da başlayan öğle molası 13.30’da bitmektedir. Yani bu bir saatlik molada herhangi bir işlem yapılmaz ve banka kapanır. Mola bitiminden sonra 13.30’da tekrar aktif hale gelen banka müşterilerini ağırlamaya başlar. Herhangi bir hizmet verilmediğinden dolayı öğle molalarında bankalar önünde genellikle uzun kuyruklar görülebilir.

        REKLAM

        HALKBANK Cumartesi Açık Mı?

        Hafta içinin getirdiği yoğun iş temposu bazen bankaya gidip işlemlerimizi halletmenin önüne geçebilir. Bu doğrultuda en çok sorulan sorulardan biri de HALKBANK’ın cumartesi günleri hizmet sağlayıp sağlamadığıdır. HALBANK bir kamu bankası olduğundan dolayı sadece hafta içleri açıktır. Hafta sonu cumartesi ve Pazar ise tüm şubeler kapalıdır. Ancak bankacılık işlemlerinizi mobil bankacılık uygulamalarından ya da ATM’lerden halledebilirsiniz. Bunun için herhangi bir şubeye gitmenize gerek yoktur. Ayrıca HALBANK şubeleri dini bayramlarda ve resmi tatillerde de hizmet vermemektedir.

        HALKBANK Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

        HALKBANK gün içerisinde kesintisiz olarak hizmet sunmamaktadır. Çalışanlar öğle molasında araya çıkmakta ve yaklaşık bir saatlik bu ara tatilinde hizmet vermemektedirler. Yani hayır, HALKBANK öğle arasında müşterilerine hizmet vermemektedir. Öğle arası başlangıcından bitimine kadar şubeler kapanır. Öğle arasında bankacılık işlemlerinizi dilerseniz HALBANK ATM’lerinden ya da bankanın resmi dijital mecralardan halledebilirsiniz.

        İş Bankası çalışma saatleri 2023
        İş Bankası çalışma saatleri 2023
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi