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Geniş müşteri portföyü ile 98 yıldır hizmet sunan İş Bankası, birçok sorumluluk projesine de ön ayak olmuştur. “Türkiye'nin Bankası” sloganıyla hizmete atılan İş Bankası, devletçilik ilkesinin temel prensipleriyle bugünlere ulaşmıştır.

Türkiye İş Bankası A.Ş. yani İş Bankası, belirli saat aralıklarında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte İş Bankası’nda mobil ve internet bankacılığı seçenekleri de mevcuttur. İş Bankası çalışma saatleri 2023, İş Bankası mesai saatleri, İş Bankası kaçta açılıyor, İş Bankası kaçta kapanıyor, İş Bankası kaça kadar açık, İş Bankası öğle arası saati, İş Bankası cumartesi açık mı, İş Bankası öğle arası hizmet veriyor mu? İş Bankası çalışma saatleri hakkında merak edilen müşteriler için detaylar haberimizin devamında.

İş Bankası Çalışma Saatleri 2023

İş Bankası tüm şubelerinde belirli saat aralıklarında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri ülkemizin 81 ilinde de aynıdır. İş Bankası güncel çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

İş Bankası Mesai Saatleri

Günümüzde her ne kadar mobil ve internet bankacılığı alanında gelişmeler olsa da müşterilerin bir kısmı işlemlerini şube üzerinden yaptırmayı tercih etmektedir. İş Bankası şubelerinde mobil bankacılıkta olduğu gibi 7 gün 24 saat işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple banka açılış ve kapanış saatleri müşteriler için önemlidir. İş Bankası ise hafta içi her gün mesaiye 09.00’da başlayıp 17.00’de son vermektedir. Hafta sonu cumartesi ve Pazar günleri İş Bankası kapalıdır.

İş Bankası Kaçta Açılıyor?

İş Bankası hafta içi saat 09.00’da mesaiye başlamaktadır. Şube açılış saatleri standart olup herhangi bir farklılık göstermemektedir.

İş Bankası sabah Açılış Saati: 09.00 – 12.30

Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

Cumatesi/Pazar: Kapalı

İş Bankası Kaçta Kapanıyor?

İş Bankası saat 17.00’de hizmete son vermektedir. Banka işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde halletmek isteyenler olabildiğince mesai bitiş saatinden önce bankada olmalıdır. Zira mesai saatlerinin sonuna doğru bankadaki müşteri yoğunluğu artabiliyor.

İş Bankası Kaça Kadar Açık?

Günlük 8 saatlik çalışma dilimine sahip olan İş Bankası’nın tüm şubeleri 17.00’ye kadar açıktır.

İş Bankası Öğle Arası Saati

Akıllara en fazla takılan sorulardan biri İş Bankası’nın öğle paydosuna sahip olup olmadığıdır. İş Bankası diğer bankalar gibi öğle saatlerinde kapalıdır. 12.30’da başlayan öğle tatili molası 13.30’da son bulmaktadır. Bu bir saatlik arada bankalar kepenk indirdiğinden dolayı herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Genellikle öğle arasında banka önünde kuyruklar olduğundan dolayı mesai bitimiyle birlikte kuyruktan müşteri alımına başlanır.

İş Bankası Öğle Arası Saati: 12.30-13.30

İş Bankası Cumartesi Açık Mı?

Tıpkı diğer bankalarda olduğu gibi İş Bankası da hafta sonu kapalıdır. Sadece hafta içi hizmet müşterilere hizmet verilmektedir. Ancak dilerseniz işlerinizin aksamaması için mobil bankacılık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Mobil bankacılık 7 gün de hizmet sunmaktadır. Bunun dışında İş Bankası resmi ve dini tatillerde de hizmet sağlamamaktadır.

İş Bankası Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

Çalışanlar öğle arası molaya çıkmakta ve bankalar bu bir saatlik molada kapılarını kapatmaktadır. Bu sebeple İş Bankası öğle arası hizmet vermemektedir.

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