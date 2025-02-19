HALKBANK Çalışma Saatleri 2025

HALKBANK hafta içi saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. İşte HALKBANK güncel çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı:09.00-17.00

Çarşamba:09.00-17.00

Perşembe:09.00-17.00

Cuma:09.00-17.00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

HALKBANK Mesai Saatleri

HALKBANK çalışanları hafta içi mesaiye 09.00’da başlamakta ve 17.00’de son vermektedir. Yani hafta içi HALKBANK mesai saatleri 09.00 ile 17.00 arasındadır. HALBANK hafta sonu kapalı olduğundan dolayı sadece hafta içi hizmet sunmaktadır.

HALKBANK Kaçta Açılıyor?

HALBANK tüm şubeler için standart mesai saatlerinde müşterilere hizmet sunmaktadır. Yani çalışma saatleri şube ya da konuma göre farklılık göstermemektedir. Ülke genelindeki tüm şubeler sabah saat 09.00’da açılmaktadır.

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HALKBANK sabah Açılış Saati: 09.00 – 12.30

Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

Cumatesi/Pazar: Kapalı

HALKBANK Kaçta Kapanıyor?

HALKBANK ülke genelindeki tüm şubelerde 17.00’de mesaiye son vermektedir. HALKBANK yoğun bir kamu bankası olduğundan dolayı işlemlerinizi halletmek için kapanış saatinden daha önce gelmenizi öneririz. Çünkü müşteri yoğunluğundan dolayı kapanış saatine yakın gittiğiniz takdirde işlemlerinizi halledemeyebilirsiniz.

HALKBANK Kaça Kadar Açık?

Hafta içi 8 saatlik bir çalışma diliminde hizmet sunan HALKBANK’ın tüm şubeleri saat 17.00’ye kadar müşterilerini ağırlamaktadır.