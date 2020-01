Halkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istedi

ABD, Halkbank'ın İran yaptırımlarını delmekle suçlandığı davada katılmayacağı her duruşma için başlangıçta günlük bir milyon dolar ceza ödemesini talep etti. New York'ta süren davada hükümet, federal hakime ilettiği talepte bankanın katılmadığı her sonraki duruşma için bu cezanın iki katına çıkmasını istedi.

Reuters ve Bloomberg haber ajanslarına göre bu talepte bulunan savcılar, "davalının mahkemeye çıkması için böylesine baskı unsuru içeren bir cezanın uygun olduğunu" vurguladı.

Halkbank'ın davaya katılmadığı ilk hafta bu ceza 7 milyon dolara, ikinci haftada 21 milyon dolara ve sekiz hafta sonunda da 1,8 milyar dolara ulaşabilir.

Bloomberg, Halkbank'ın ABD'deki avukatı Andrew Hruska'nın konuyla ilgili görüş talebine yanıt vermediğini aktardı.

Kamu bankası olan Halkbank'a Amerikalı savcılar 15 Ekim tarihinde 45 sayfalık iddianame ile "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" dahil 6 farklı suçlama yöneltmişti.

Başlatılan yargı süreciyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Halkbank'ın ABD'nin nükleer programı nedeniyle İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesi amacıyla yıllarca süren ve toplam boyutu milyarlarca dolara ulaşan bir düzenin parçası olduğu iddia edilmişti.

Savcılar, İran'ın Halkbank sayesinde dondurulmuş 20 milyar dolarlık petrol gelirine ulaştığını öne sürerken Halkbank avukatları suçlamaları reddederek davaya yanıt vermeyi kabul etmedi.

Bu da savcıların Halkbank'ı yargıdan kaçmakla suçlamasına neden oldu.

Hakim Halkbank'ın talebini reddetti

Geçen ay davaya bakan Yargıç Richard Berman, Halkbank'ın davayı askıya alma talebini reddetmişti.

Berman daha önce eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın hüküm giydiği davaya da bakmıştı.

Halkbank'ın 'mahkemede özel bir şekilde yer alma' talebini reddeden Berman, Halkbank'ı suçlamalara cevap verme ya da davaya hiç katılmama seçenekleriyle karşı karşıya bıraktı.

Bir sonraki duruşmanın tarihi 25 Şubat.

Bu dava Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesinde uzun zamandır büyük rol oynuyor.

Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalmış, infazının ardından Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştü.

Atilla daha sorna Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atilla, kamuoyunda "Reza Zarrab davası" olarak bilinen ancak resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olan yargı sürecinin ve ABD'de hapiste geçirdiği 28 ayın ardından 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştü.

Atilla'yı Türkiye'ye gelişinde ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılamıştı.