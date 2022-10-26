Halkbank'ın emekli promosyon ücretinin ne kadar olduğu gündeme geldi. Emekli promosyon kampanyaları araştırılıyor. Emekliler en yüksek ücreti veren bankaları merak ediyor. Promosyon kampanyası yapan bankalardan biri de Halkbank oldu. Peki, Halkbank emekli promosyon ücretleri ne kadar? İşte Halkbank emekli promosyon kampanyası detayları...