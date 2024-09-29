Halle Berry: Mike Tyson'a menopozu anlattım

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Dünya eski boks şmpiyonu Mike Tyson ile yaptığı bir sohbeti anlattı. Jimmy Kimmel'in televizyon programına konuk olan 58 yaşındaki oyuncu, kendisiyle birlikte konuk olan Tyson ve eşi Lakiha Spicer ile konuşmanın menopoza döndüğünü söyleyerek, emekli boksöre bilmesi gerekenleri anlattığını ifade etti.

Menopozdan bahsettiklerini söyleyen Halle Berry, eşi KiKi ile konuştuk ve ona 'Seni anladım, zamanı geldiğinde merak etme, bu konuyla ilgili her şeyi öğreteceğim' dedim" diye açıkladı.