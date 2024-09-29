Halle Berry: Mike Tyson'a menopozu anlattım
Oyuncu Halle Berry, Mike Tyson ile menopoz üzerine bir sohbet gerçekleştirdiklerini ve efsanevi boksöre menopozun ne olduğunu açıkladığını anlattı
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Dünya eski boks şmpiyonu Mike Tyson ile yaptığı bir sohbeti anlattı. Jimmy Kimmel'in televizyon programına konuk olan 58 yaşındaki oyuncu, kendisiyle birlikte konuk olan Tyson ve eşi Lakiha Spicer ile konuşmanın menopoza döndüğünü söyleyerek, emekli boksöre bilmesi gerekenleri anlattığını ifade etti.
Menopozdan bahsettiklerini söyleyen Halle Berry, eşi KiKi ile konuştuk ve ona 'Seni anladım, zamanı geldiğinde merak etme, bu konuyla ilgili her şeyi öğreteceğim' dedim" diye açıkladı.
Halle Berry, Mike Tyson'ın kendisine "Bu menopoz nedir?" diye sorduğunu söyleyerek, aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı; "Menopoz hakkında konuşmaya başladık ve o şöyle dedi: 'Bu sizin cinsiyetinizi etkilemiyor, değil mi? 'Ben de 'Olabilir' dedim."
Halle Berry, menopoz sürecinden geçerken kendisinin yardım alamadığını da sözlerine ekledi. Bunun ona, daha kolay bir deneyim yaşamaları için başkalarına elinden geldiğince yardım etme konusunda ilham verdiğini anlattı.
MENOPOZ YASASI İÇİN ÇALIŞIYOR
Bu yılın başlarında Halle Berry, menopoz semptomlarıyla uğraşırken bir doktorun kendisine yanlış teşhisle genital uçuk olduğunu söylediğini açıklamıştı.
Bir dergiye konuşan oyuncu, doktorun kendisine; "Aman tanrım! Şu anda hayatımda gördüğüm en korkunç herpes (genital uçuk) ile karşı karşıyayız. Hemen tedavi edilmesi gerek" demesiyle anında test yaptırdıklarını ve bu bulaşıcı hastalık sonucunun negatif çıktığını, oysa gerçeğin menopoza girme belirtileri olduğunu söylemişti. Doktorunun bu hatasını affetmediğini, hemen bir platform kurarak menopoza girme sürecinin bir tabu olmaktan çıkması için yasaların peş peşe çıkartılması amacıyla uğraş verdiğini belirtmişti.
"MENOPOZDAN UTANMANIN SON BULMASI GEREKİYOR"
Halle Berry, menopoza yönelik araştırma ve eğitime 275 milyon dolar tahsis edecek yasanın çıkarılması için elini taşın altına koymuş, mayıs ayında ABD Kongre Binası'nda hem Cumhuriyetçi hem Demokrat partili senatörlerle bir araya gelmişti.
Görüşme sonrası konuşan Halle Berry, orta yaştaki kadınların adet döngülerinin sonunu işaret eden en büyük hormon değişimini deneyimledikleri menopoza kendisinin de girdiğini gururla açıklamıştı. "Menopozdayım, tamam mı? Menopozdan utanmanın son bulması gerekiyor. Hayatımızın bu çok normal kısmı hakkında konuşmalıyız. Doktorlarımız bırakın yolculuk boyunca bize yol göstermeyi, tek kelime bile edemiyorlar" demişti.
1986'da güzellik yarışmasında ABD ikinci güzeli seçilen Halle Berry, modelliğin ardından başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Emmy ve Oscar ödülleri kazandı. Oyunculuktaki tanınırlığını ırkçılığa ve ekosistemin bozulmasına karşı aktivist duruşunda kullandı.
Ünlü Hollywood yıldızı bugüne dek 'X-Men', 'Kod Adı Kılıçbalığı' ve 'Cat Woman' gibi birçok filmde rol aldı.