Halmstads - Gefle karşılaşma önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Halmstads, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gefle takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Halmstads 31 puanla 4. sırada, Gefle 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Halmstads, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 314 kodlu maçı oynayanlar; Halmstads galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.30, Gefle galibiyet oranı 6.00. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Halmstads önceki hafta Malmö FF mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Gefle ise Norrköping karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Halmstads, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Gefle ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gefle, 7 gol atarken 14 gol yedi.

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