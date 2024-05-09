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        Haberler Dünya Haluk Levent, BM toplantısında İsrail'e tepki gösterdi

        Haluk Levent, BM toplantısında İsrail'e tepki gösterdi

        Sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" sorusunu yöneltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 23:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 23:50
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        Haluk Levent'ten İsrail'e tepki
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        Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu.

        Konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent, şunları söyledi:

        "Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim."

        Levent, Ahbap derneği olarak Gazze'ye yardım ulaştırmayı denediklerini ancak çok fazla zorluk yaşadıklarını kaydetti.

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        İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" ifadesini kullandı.

        Levent, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 100’den fazla Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

        İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınadığını dile getiren Levent, "Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim." şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli Haluk Levent'in X hesabından servis edilmiştir.

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