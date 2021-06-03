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Haluk Levent müzisyenler için kampanyayı başlattı

AHBAP derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. İlk gün Bin kişiye yakın müzisyenin destek talebinde bulunduğunu belirten Haluk Levent, Habertürk’e özel açıklamalarda bulundu. Emrah Doğru’nun özel haberi…

Haluk Levent'ten müzisyenler için kampanya! Faturalarınızı ödeyeceğiz... - Haberler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlamalar getirilmişti. Geçtiğimiz gün gerçekleşen bakanlar kurulu sonrasında yayınlanan genelgeye göre; eğlence ve konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı kararlaştırılmıştı. AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.



Ünlü şarkıcı, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi: Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız.


BİN MÜZİSYEN BAŞVURUDA BULUNDU

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, pandemi nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri de müzik dünyası oldu… Yeni normalleşme sürecinde müzik sektörünün açılmaması müzik sektörünü durma noktasına getirdi. 1.5 yıldır konser veremeyen müzisyenler, şarkıcılar ve sahne ekipleri faturalarını ödeyemediklerini, zor durumda kaldıklarını sosyal medyadan dile getirirken Ahbap Derneği’nin Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent, harekete geçirdi. Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Levent, ilk günden bine yakın müzisyen arkadaş destek başvurusunda bulunduğunu söyledi.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Haluk Levent: “İlk gün 1000e yakın başvuru oldu. 1000’e yakın müzisyen arkadaş faturalarının ödenmesi talebinde bulundu. Bizler de bu parayı bulmak için kampanyalar başlattık. Dün akşam sevgili Aleyna Tilki, Edis, Sevgili Ahmet Güvenç gibi isimler destekte bulundular. Ahmet abi bas gitarını satılığa çıkardı. Edis ve Aleyna Tilki sahne kostümlerini satışa çıkardılar biz de onları iyi fiyatlara sattık. Gelen gelirleri olduğu gibi müzisyenler için açtığımız kampanya aktardık. Herkes elinden ne geliyorsa müzisyenler için yapmaya çalışıyor. Dayanışma çok önemli ve bu dayanışma da sürüyor şu anda” İfadelerini kullandı.

"DİJİTAL KONSER VERECEĞİM"

Son albümünün çok ses getirdiğini belirten Levent, “ yakın zamanda dijital konserler başlayacak ki bende son albümüm için böyle bir çalışmayı kesinlikle düşünüyorum. Güzel olacak diye ümit ediyorum. Elimizden geldiğince AHBAP olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu

İKİ SANATÇIDAN ANLAMLI DESTEK

Haluk Levent'in kampanyası kısa zamanda sanat dünyasında karşılığını bulmakta gecikmedi. Sanatçı Melek Mosso, flütünü usta sanatçı Musa Eroğlu da benzer müzik emekçilerinin ödenmemiş faturalarına katkı sunmak için bağlamasını satışa çıkardı. Her iki sanatçı da satıştan elde edilen geliri müzisyenlere bağışlayacak. Levent'in kampanyasına desteğin artması bekleniyor.

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