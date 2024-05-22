Haluk Levent: Nihayet!
Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle toplanan bağışların denetimiyle ilgili açıklama yaptı
Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin topladığı bağışlarla ilgili bir duyuruda bulundu.
Bağışların denetiminin tamamlandığını söyleyen Haluk Levent, sosyal medya platformu X'ten şunları aktardı:
Nihayet! Mutluyuz ve gururluyuz. 6 Şubat depreminden sonra bağışçılarımıza söz vermiştik. "3 denetimden geçeceğiz" demiştik. Sözümüzü tuttuk.
TURMOB yani Türkiye Mali Müşavirler ve yeminli Mali Müşavirler Odası denetiminden, İçişleri Bakanlığı denetiminden ve uluslararası denetim şirketi olan Grant Thornton denetiminden. 3'üncü ve son denetimden de başarı ile geçtik.
Yaptığımız yüzlerce konut, onlarca okul, yüzbinlerce gıda kolisi, inlerce konteyner, onbinlerce çadır, bin TIR su, bilim TIR'ları, aş çadırları ve daha niceleri.
Siz bağışçılarımız sayesinde depremzedelere ulaştı ve ulaşmaya devam edecek.
Bizlere desteğinizi esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.