Haluk Levent: Nihayet!

Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin topladığı bağışlarla ilgili bir duyuruda bulundu.

Bağışların denetiminin tamamlandığını söyleyen Haluk Levent, sosyal medya platformu X'ten şunları aktardı:

Nihayet! Mutluyuz ve gururluyuz. 6 Şubat depreminden sonra bağışçılarımıza söz vermiştik. "3 denetimden geçeceğiz" demiştik. Sözümüzü tuttuk.

TURMOB yani Türkiye Mali Müşavirler ve yeminli Mali Müşavirler Odası denetiminden, İçişleri Bakanlığı denetiminden ve uluslararası denetim şirketi olan Grant Thornton denetiminden. 3'üncü ve son denetimden de başarı ile geçtik.