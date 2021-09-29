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Haluk Levent, SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak - Magazin haberleri

SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, bu kez SMA hastası çocuklar için düğmeye bastı.

Yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyuran Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.

— Haluk Levent (@haluklevent) September 29, 2021

"BENCE BAŞARACAĞIZ!"

Konuyla ilgili müjdeli haberi Twitter hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı. Haluk Levent, sözlerini, "Bence başaracağız..." şeklinde noktaladı.

— Haluk Levent (@haluklevent) September 24, 2021

AHBAP'TAN 500 ÖĞRENCİYE 6'ŞAR BİN TL DESTEK

Levent, geçtiğimiz günlerde de yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan üniversitelilere yardım edeceklerini duyurmuştu.

Şarkıcı, yayınladığı gönderide, "Üniversiteli kardeşlerim... Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise AHBAP Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz." demişti.

"GİDİYORUM AMA DÖNECEĞİM"

Öte yandan geçtiğimiz hafta Bloomberg HT'nin yeni programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Haluk Levent, son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

AHBAP Derneği'nin çalıştığı alanlara ve son dönem yaptığı yardımlara değinen Levent, önümüzdeki yıl yurt dışına taşınacağını açıklamasının ardından gündeme gelen tartışmalara da açıklık getirmişti.

Haluk Levent, "AHBAP'tan ayrılıyorum' desem skandal olurdu ama 'Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalacağım' diyorum. Başkanlığı bırakmam gerekiyor çünkü başkanın günde 10 tane imza atması gerekiyor." dedi ve müzik çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.