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Haluk Levent, 17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük'teki depremzedelere çadır dağıtırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin ardından bir itirafta bulundu.

"TECRÜBESİZDİK"

O dönem yardım konusunda tecrübesiz olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde AHBAP derneğiyle binlerce yadımda bulunan Levent, son olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlarda bölge halkına destek olmuştu.

BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR!

6 yıldır AHBAP derneğinde başkanlık yapan Haluk Levent, görevini bırakacağını duyurmuştu. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAP'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıklamıştı. Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söylemişti.