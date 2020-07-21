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Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den (27) acı haber geldi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cansız bedeni, Gülağzı mevkiindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili son görüldüğü kişi olduğu belirtilen C.M.A. (32) gözaltına alındı.

Şüpheli, Gültekin'i elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Şüphelinin, bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

Yaşananlardan sonra Haluk Levent'in paylaşımı tepki topladı.

Levent sosyal medya hesabından, "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip “erkeğim benim” demeyin.Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz" mesajını paylaştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü sanatçı gelen tepkiler üzerine özür diledi. Levent şu açıklamayı yaptı:

Duygusal davranıp bu twiti attım.

Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim.

Lütfen bağışlayın.

Haluk Levent, tepkilerin artması üzerine özrünü geri alıp mesajını tekrar paylaştı:

Ooooffff offff

Yeter be özür filan da dilemiyorum !

İyice cılkı çıktı işin.

Sevin sevmeyin fikirlerim bu.

Twiti tekrar yüklüyorum.

Sondaki ölürsünüz kelimesini “dayak yersiniz , şiddet görürsünüz” olarak değiştirebilirsiniz.