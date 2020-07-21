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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şarkıcı Demet Akalın'ın ise, "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile?" yorumunda bulunması tepki çekti.

Akalın, Twitter hesabından Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili şunları yazdı:

"Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya! O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?"

Ünlü şarkıcının Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili böyle bir yorumda bulunması Twitter'da kullanıcıların tepkisini çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Akalın'ının yorumuna "Sorgulaman gereken bu mu sence şu anda?" ve "Sana göre sorun uzun, iri olması ve beton dökülmesi mi?" şeklinde karşılık verdi.

Yaşananlardan sonra Haluk Levent de tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Levent, "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip “erkeğim benim” demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz" mesajını paylaştı. Ünlü şarkıcı gelen tepkilerden sonra özür diledi. Tepkilerin artması üzerinde Levent, videolu bir açıklama da yaptı.