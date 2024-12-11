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        Hamaney'den Suriye ithamı

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'de Esad'ın devrilmesi hakkında konuştu. Hamaney açıklamasında, "Suriye'de yaşananların arkasındaki ana gücün Amerika ve İsrail'in komuta odalarında tasarlandığına dair hiçbir şüphe olmamalıdır. Bunun için elimizde kanıtlar var. Suriye'nin komşusu olan bir ülke de bu olayda rol oynadı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:45
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        Hamaney'den Suriye ithamı
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        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hamaney açıklamasında, "Suriye'de yaşananların arkasındaki ana gücün Amerika ve İsrail'in komuta odalarında tasarlandığına dair hiçbir şüphe olmamalıdır. Bunun için elimizde kanıtlar var" dedi.

        Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'nin komşusu olan bir ülke de bu olayda rol oynadı, ancak asıl planlayıcılar ABD ve İsrail. Direniş şudur; Ne kadar çok baskı uygularsanız o kadar güçlenir, ne kadar çok zulüm yaparsanız o kadar motive olur. Onlarla ne kadar çok savaşırsanız, o kadar genişler. Ve size söylüyorum, Allah'ın ilahi gücüyle, direnişin kapsamı tüm bölgede her zamankinden daha fazla genişleyecektir."

        Hamaney, "Direnişin ne anlama geldiğini bilmeyen cahil analist, direniş zayıflarsa İslami İran'ın da zayıflayacağını düşünüyor. Ama ben size söylüyorum, Allah'ın ilahi gücüyle, Allah'ın izniyle İran güçlüdür, kuvvetlidir ve daha da güçlenecektir" ifadelerini de kullandı.

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