Hamaney'den Suriye ithamı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hamaney açıklamasında, "Suriye'de yaşananların arkasındaki ana gücün Amerika ve İsrail'in komuta odalarında tasarlandığına dair hiçbir şüphe olmamalıdır. Bunun için elimizde kanıtlar var" dedi.

Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'nin komşusu olan bir ülke de bu olayda rol oynadı, ancak asıl planlayıcılar ABD ve İsrail. Direniş şudur; Ne kadar çok baskı uygularsanız o kadar güçlenir, ne kadar çok zulüm yaparsanız o kadar motive olur. Onlarla ne kadar çok savaşırsanız, o kadar genişler. Ve size söylüyorum, Allah'ın ilahi gücüyle, direnişin kapsamı tüm bölgede her zamankinden daha fazla genişleyecektir."