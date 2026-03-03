Canlı
        Hamaney, Meşhed'de toprağa verilecek | Dış Haberler

        Hamaney, Meşhed'de toprağa verilecek

        ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed'de toprağa verileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 23:00 Güncelleme:
        İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.

        Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

        İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

