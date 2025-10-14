Habertürk
        Haberler Dünya Hamas esirlerin cenazelerini teslim etti | Dış Haberler

        Hamas esirlerin cenazelerini teslim etti

        Hamas'ın İsrailli 4 esirin cenazesini teslim edeceğini açıklamasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri bölgeye gelerek cenazeleri teslim aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 14.10.2025 - 22:52
        Hamas esirlerin cenazelerini teslim etti
        Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini arabuluculara iletirken, cenazeleri teslim alacak olan Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri bölgeye geldi.

        Kızılhaç ekipleri, aldıkları cenazeleri İsrail ordusuna teslim edecek.

        İsrail, geçtiğimiz günlerde teslim edilen 4 cenazenin ise İsrailli esirlere ait olduğunu doğrulamıştı.

        Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası anlaşması uyarınca, İsrail hapishanelerindeki 1968 Filistinli, serbest bırakılmıştı.

        Hamas ise hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

        İSRAİL BASINI İDDİADA BULUNMUŞTU

        İsrail basını, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı yarın açmayacağını belirtti.

        Times Of Israel gazetesinin haberinde, Gazze'de ateşkes anlaşması gereğince yarın açılması gereken Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapalı tutulacağı aktarıldı.

        İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmamaya gerekçe olarak, Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi gösterdiği açıklandı.

        İsrailli esirlerin cesetlerin yerlerinin belli olmaması nedeniyle teslimi gecikirken, İsrail'in bu duruma karşılık Refah Sınır Kapısı'nı açmayarak Hamas'a "yaptırım uyguladığı" ifade edildi.

        İsrail'in sözkonusu yaptırımlar kapsamında, Gazze'ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi.

