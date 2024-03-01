Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas: İsrail bombardımanında 7 esir öldü

        Hamas: İsrail bombardımanında 7 esir öldü

        İsrail Ordusu abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi saldırılarında Hamas'ın elinde esir tutulan 7 İsrail vatandaşını öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas: İsrail bombardımanında 7 esir öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.

        Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

        İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ezgi Apartmanı davasında 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi
        Ezgi Apartmanı davasında 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası