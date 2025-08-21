Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas: İsrail'in Gazze kentini işgal planı başarısız olacak | Dış Haberler

        Hamas: İsrail'in Gazze kentini işgal planı başarısız olacak

        Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan ve "Gideon'un Savaş Arabaları 2" ismi verilen saldırıların da öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 02:48 Güncelleme: 21.08.2025 - 02:54
        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, dün "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, söz konusu planın, Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın devamı ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği belirtildi.

        Hamas'ın, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü vahşi savaşı sürdürmede ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, arabulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, "anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını" gösterdiği aktarıldı.

        "Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek." ifadeleri kullanılan açıklamada, arabuluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

        İSRAİL'İN, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

        İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

        Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

        Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Hamas
        #israil
        #gazze şeridi
        #haberler
