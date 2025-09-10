Habertürk
        Hamas: Kararlarımızı etkilemeyecek | Dış Haberler

        Hamas: Kararlarımızı etkilemeyecek

        Hamas, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da müzakere heyetine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Hamas, İsrail'in işlediği suçların liderlik kararlarını etkilemeyeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 20:26 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:26
        Hamas: Kararlarımızı etkilemeyecek
        Hamas, İsrail'in Katar'daki müzakere heyetine düzenlediği dünkü saldırıların ardından kararlılık vurgusu yaptı.

        Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işlediği suçlar, halkımızı ilgilendiren çeşitli konularda tüm Filistinlileri temsil eden ulusal bir kararı muhafaza etmek için çeşitli gruplarla sürdürdüğümüz koordinasyonu veya liderlik kararlarımızı etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

        Bedran, "Doha'da işlenen suç, her zaman söylediğimiz şeyi doğruluyor: Bu sıradan bir devlet değil. Aksine, bunlar önemli askeri kapasiteye sahip bir devleti yöneten ve ırkçı sanrılara dayalı aşırı inançlara sahip katil ve terörist bir grup çetedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bedran, İsrail'in, bölgenin güvenliği ve istikrarı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve sadece Filistin halkıyla değil, herkesle açık bir savaş yürüttüğünü dile getirdi.

        "Hiçbir güç bizi ulusal rolümüzü yerine getirmekten alıkoyamayacak"

        Hamas liderlerinin kanının, Gazze'de ve diğer bölgelerde yaşayan çocukların, yaşlıların ve kadınların kanından daha değerli olmadığını belirten Bedran, "Halkımız için savaşıyoruz ve davamıza hizmet etmek için siyasi ve diplomatik olarak hareket ediyoruz. Yeryüzünde hiçbir güç bizi ulusal rolümüzü yerine getirmekten alıkoyamayacak." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

        Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

