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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas'tan dünyaya 3 günlük çağrı  

        Hamas'tan dünyaya 3 günlük çağrı

        Hamas Hareketi, Gazze'ye destek olmak ve İsrail'in sivillere dönük işlediği katliamları kınamak için tüm dünyada 3 gün boyunca kitlesel gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:30
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        Hamas'tan dünyaya 3 günlük çağrı
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        Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra dünyadaki tüm özgür insanlara seslenildi.

        Açıklamada, Gazze'ye destek olmak, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları ve ABD ile Batı'nın soykırım savaşına verdiği desteği kınamak için 15-16-17 Aralık tarihlerinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi istendi.

        Hamas'ın açıklamasında, bu günlerde her türlü protesto şeklinin kullanılması ve Gazze'deki savaş duruncaya kadar da tüm dünyada bu protesto hareketinin sürmesi talep edildi.

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