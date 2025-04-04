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        Haberler Dünya Hamas'tan esirlerle ilgili açıklama | Dış Haberler

        Hamas: Esirlerin yarısı, İsrail'in tahliye edilmesini istediği bölgede bulunuyor

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in tahliye edilmesini istediği bölgelerde esirler bulunduğunu ifade ederken, esirleri bu bölgeden taşımama kararı aldıklarını belirtti. Kassam Tugayları Ebu Ubeyde "Bu esirleri bu bölgelerden taşımama ve onları son derece sıkı ancak hayatlarını büyük tehlikeye atan güvenlik önlemleriyle tutma kararı aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:54
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        Hamas'tan esirlerle ilgili açıklama
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        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son günlerde tahliye edilmesini istediği bölgelerde, esir düşen İsrailli askerlerin yarısının bulunduğunu açıkladı.

        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından Arapça ve İbranice dilinde yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in son günlerde tahliye edilmesini istediği bölgelerde, esir düşen düşman askerlerin yarısı bulunuyor. Bu esirleri bu bölgelerden taşımama ve onları son derece sıkı ancak hayatlarını büyük tehlikeye atan güvenlik önlemleriyle tutma kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

        İsrail'in eğer bu esirlerin hayatını önemsiyorsa, onları tahliye etmek veya serbest bırakılmaları için derhal müzakereye başlaması gerektiğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Biz uyardık, sorumluluk onlara aittir." uyarısında bulundu.

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        Son olarak da Ebu Ubeyde, şu ifadelere yer verdi:

        "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti esirlerin hayatından tamamen sorumludur. Eğer gerçekten onları önemsiyor olsalardı, ocak ayında imzalanan anlaşmaya bağlı kalırlardı ve bugün çoğu evlerine dönmüş olurdu."

        İSRAİL GAZZE'YE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü, birkaç kişi de yaralandı.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kent merkezi ile güneydeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

        İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un güneydoğusundaki El-Menara Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 19 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de son saldırılarla birlikte, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine sabahtan itibaren düzenlediği saldırılarda en az 38 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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