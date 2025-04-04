Hamas'tan esirlerle ilgili açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son günlerde tahliye edilmesini istediği bölgelerde, esir düşen İsrailli askerlerin yarısının bulunduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından Arapça ve İbranice dilinde yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in son günlerde tahliye edilmesini istediği bölgelerde, esir düşen düşman askerlerin yarısı bulunuyor. Bu esirleri bu bölgelerden taşımama ve onları son derece sıkı ancak hayatlarını büyük tehlikeye atan güvenlik önlemleriyle tutma kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in eğer bu esirlerin hayatını önemsiyorsa, onları tahliye etmek veya serbest bırakılmaları için derhal müzakereye başlaması gerektiğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Biz uyardık, sorumluluk onlara aittir." uyarısında bulundu.

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Son olarak da Ebu Ubeyde, şu ifadelere yer verdi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti esirlerin hayatından tamamen sorumludur. Eğer gerçekten onları önemsiyor olsalardı, ocak ayında imzalanan anlaşmaya bağlı kalırlardı ve bugün çoğu evlerine dönmüş olurdu."

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü, birkaç kişi de yaralandı.