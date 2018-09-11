Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel'den iddiaları yalanlayan kare

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, paylaşımlarına bir yenisini daha eklemişti. Selen Görgüzel, klip çekimleri için dans dersleri aldığı kurstan paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım sonrası Selen Görgüzel ile eşi Hamdi Alkan'ın aralarının açıldığı iddia edilmişti. Alkan, tüm dedikoduları bu fotoğraf karesiyle yalanlamış oldu