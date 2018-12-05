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"BENİM DÜZENİMİ BOZMA"

Hamdi Alkan'la anlaşamadığı bir çok konu olduğunu belirten Görgüzel, "Ben çok düzenli bir kadınım, Hamdi daha salaş. Her şey ortada olsun istiyor. 'Benim düzenimi bozma. Dağınıklığımın da bir düzeni var' diyor. Hakikaten aradığı şeyi o karışıklığa rağmen hemen buluyor" şeklinde konuştu.