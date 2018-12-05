Selen Görgüzel, ilk programında konuk ettiği eşi Hamdi Alkan'ın "Kadınları anlamıyorum, hele seni hiç anlamıyorum. Kadınların matematiğini çözmek zor. Çözemiyorum sizi, çözebilseydim zaten şu anda farklı şeyler olurdu" şeklindeki sözlerini canlı yayında değerlendirdi.
"KENDİ KENDİNE TRİBE GİRİYORSUN"
39 yaşındaki oyuncu, "Biz kadınlar daha detaycıyız. Biz bir şey bekliyoruz, adam anlamıyor bunu. Mesela o akşam 'çiçek getirsin' istiyoruz, eve çiçeksiz gelirse de surat yapıyoruz. Kendi kendine tribe giriyorsun ama adam anlamıyor. Bu nedenle erkeklere karmaşık geliyoruz" ifadelerini kullandı.
"BENİM DÜZENİMİ BOZMA"
Hamdi Alkan'la anlaşamadığı bir çok konu olduğunu belirten Görgüzel, "Ben çok düzenli bir kadınım, Hamdi daha salaş. Her şey ortada olsun istiyor. 'Benim düzenimi bozma. Dağınıklığımın da bir düzeni var' diyor. Hakikaten aradığı şeyi o karışıklığa rağmen hemen buluyor" şeklinde konuştu.
"SAAT 3 RANDEVUSUNA NEDEN 2'DE GİDİYORSUN?"
Güzel oyuncu, "Benim geç kaldığımı iddia ediyor, kendisi saat 3 randevusuna 2'de gidiyor. 'Biliyorsun benim için zaman çok önemli' diye kızıyor. Tabii ki zaman önemli, ama 3 randevusuna neden 2'de gidelim? Böyle tatlı tatlı atışıyoruz" sözleriyle ilginç bir itirafta bulundu.
Selen Görgüzel'in geçtiğimiz yaz Bodrum'da çekilen bikinili ve mayolu görüntüleri çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, bu konuda Hamdi Alkan'ın "Ne yapayım eşimin saçlarını mı yolayım?" açıklamasının hatırlatılması üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı.
"SANAL DÜNYA, YALAN DÜNYA"
39 yaşındaki güzel, "Kendi programımda Hamdi'ye bunu sordum. Çünkü aramızda bunları hiç konuşmuyoruz, böyle bir gündemimiz hiç olmuyor. Eşim 'Sen orada eğleniyorsun, mutlusun. Sen kendinsen eminsen ben de senden eminim. Sanal dünya, yalan dünya' karşılığını verdi" dedi.
"ÇOK ACIMASIZ"
Selen Görgüzel, "Eğlendiğim bir platfomu bu kadar ciddiye almak anlamsız. Bu alıp da hakarete varan yorumlar yapmak çok acımasız. Bunu ünlü olmayan insanlar da yapıyor" dedi.
"HAMDİ KOMİK BİR İNSAN"
"Komik adamlar evde hep zor olurlar, çok fazla gülmezler ve gülmezler" yorumuna Selen Görgüzel, "O da ara ara değişiyor. Sonuçta komik adam da bir insan. Tabii ki mesleğini icra ettiği noktadaki gibi olmuyor evde. Hamdi genelde komik bir insan. Benle uğraşırken eğleniyor" karşılığını verdi.
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