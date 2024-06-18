Hamile ve nakil hastalarında 'Parvovirüs B19' tehlikesi

Özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen ve beşinci hastalık olarak bilinen Parvovirüs B19 vakaları arttı. İKÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, ‘Tokatlanmış yanak sendromu’ olarak da bilinen ve yaz aylarında artış gösteren Parvovirüs B19'un çocuk çağı hastalıkları içerisinde en sık görülenlerden biri olduğunu belirtti. Hastalığın genellikle okul çağındaki çocuklarda görüldüğünü ve her 4 ila 7 yılda bir salgına neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şener, "Genelde çocuklarda yüksek ateş, 3 gün devam eden yüksek ateş, bazen nadiren de olsa döküntüler, boğaz ağrısı, yan ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrılarıyla başlıyor. Üçüncü günün sonunda tipik olarak yüzde hiperemi ile tıpkı tokat yemiş gibi yüzüne bir travma gelmiş gibi kızarıklıkla yanaklarda kendini kaybettiriyor" dedi.

REKLAM "HAMİLELER VE ORGAN NAKLİ OLANLAR RİSK GRUBUNDA" Parvovirüs B19'un aslında çocukluk çağı hastalıkları içerisinde çok tehlikeli korkulacak bir hastalık grubu olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, hastalığın yetişkinleri de etkilediğini belirterek, "Daha çok hamileler için bir risk söz konusu. Çünkü hamileler atlattığı zaman anne karnındaki bebeğe olumsuz etkileri olabiliyor ve yakın takip gerekiyor. Özellikle organ nakli, kemik iliği nakli olan hasta grubunda ölümcül seyredebiliyor. Onun dışındaki yaşlı hasta grubunda çoğunlukla ileri yaşta 75-85 yaşın üstünde yine bu benzeri üst solum yolu enfeksiyonu bulgularıyla atlatıyorlar. Türkiye Parvovirüs B19 enfeksiyonu açısından sık görülen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerine baktığınız zaman özellikle Covid-19 sürecinden sonra Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika gibi ülkelerde dolaşımdan bir dönem kayboldu ve yeniden pik yaptı" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİNE KARIŞTIRILABİLİR" Covid-19 döneminde virüsün ortadan kaybolduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti: "Beşinci hastalıkta yaz döneminin başlangıcında bir kıpırdanma olduğuna dair çocuk enfeksiyonculardan, çocuk hastalıkları uzmanlarından, acil servislerden geri bildirimler alıyoruz. Covid-19 sürecinde virüs dolaşımdan kayboldu. Kaybolduktan sonra da yeniden özellikle bu mevsim dönemlerinde mevsim değişimi olduğu için bir dalgalanma, bir kıpırdanma meydana gelebilir. Sadece Parvovirüs B19 için değil, diğer bütün çocukluk çağı hastalıklar aralıklarla dalgalanma meydana gelebilir. Şu anda panik yapacak, korkulacak, tedirgin olacak bir durum değil. Döküntülü çocukluk çağı hastalıklarının hepsi birbirine benzediği için birbirine karıştırılabilir. Mutlaka çocuk hekimi, çocuk uzmanı, cilt hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanının görmesi gerekiyor" dedi.