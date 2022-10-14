Hamileler Adaçayı İçebilir Mi, Zararlı Mı Faydalı Mı? Hamilelikte Adaçayı Ne Kadar Tüketilmeli?

Bitki çayları her ne kadar sağlık için faydalı olsa da tüketim sırasında dikkat edilmesi gerekir. Geçmiş tarihlerden bu yana insan sağlığına şifa olan özellikleriyle hayatımızda yer alan bitki çaylarının bazı kişiler tarafından tüketilmemesi ya da tüketim miktarında özen göstermesi önemlidir. Bu çaylardan biri de adaçayıdır.

Adaçayı insan sağlığına birçok fayda sağlasa da hamilelik döneminde tüketilirken uzman görüşü göz ardı edilmemelidir. Peki, hamile anne adayları adaçayını nasıl tüketmelidir.

Hamileler Adaçayı İçebilir Mi?

Anne adaylarının hamilelik döneminde yediği ve içtiği tüm besin ve içecekler direkt olarak çocuk üzerinde de etkili olmaktadır. Bu yüzden anne adayları bu dönemde tükettikleri her besinde dikkatli olması ve mümkünse doktor gözetimini aksatmamalıdır.

Normal hayatta bitki çayını tüketen anne adayları için hamilelik döneminde bu durum dikkat edilmesi gereken bir sürece dönebilir. Özellikle adaçayının tansiyon düşürücü özelliği anne adaylarının tüketimde daha da dikkatli olmasını gerektirir. Bu noktada özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde anne adaylarının adaçayı tüketiminden uzak durması önerilir.

Hamilelikte Adaçayı İçmek Zararlı Mı?

Hamilelikte ada çayı içmek anne adayları için zararlı bir hale gelebilir. Bunun nedeni adaçayının içeriğinde yer alan bileşenlerdir. Hamileliğin ilk üç aylık dönemi dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde düşük yaşanma ihtimali de çok yüksektir. Adaçayının tansiyonu düşürücü ve kan basıncını arttırıcı etkisi plasentanın rahimden erkenden ayrılmasına sebep olabilir. Bu da düşüğün yanı sıra erken doğuma da sebebiyet verebilir.

Adaçayının Yan Etkileri Nelerdir?

Sağlık için sayısız faydası olsa da adaçayının da yan etkileri olabilir. Doğru tüketilmediği takdirde adaçayının yan etkileri şunlardır:

Çok fazla tüketildiği takdirde anne adayının süt kalitesinde düşüşe neden olur.

Karaciğerin doğru fonksiyonlarda çalışmasını engeller.

Fazla tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verir.

Aşırı tüketimi hem kadınlarda hem de erkeklerde hormonal değişimlere ve sorunlara yol açar. Cinsel isteksizliğe sebebiyet verebilir.

Erkeklerde fazla tüketimi göğüste büyümeye yol açar.

Erkeklerde yüksek dozda adaçayı tüketimi sperm kalitesinin düşmesine neden olur.

Kalp ritminde düzensizliğe yol açar.

Hamileliğin Son Ayında Adaçayı İçilir Mi?

Her besinde olduğu gibi adaçayını tüketmek isteyen anne adayları da doğru miktarda tüketimini yapabilir. Burada önemli olan annenin sağlık değerleridir. Eğer düşük tansiyon sorununun olduğu bir gebelik süreci içindeyse anne adayı adaçayını hamilelik boyunca kesinlikle tüketmemelidir. Çünkü adaçayının da tansiyon düşürücü etkisi bulunur.

Bunun yanı sıra kronik rahatsızlığı olan anne adayları da adaçayı tüketiminden uzak durmalıdır. Ancak eğer bir sağlık sorunu yoksa anne adayları hamileliğin son aylarında günde 1 bardağı aşmayacak şekilde adaçayı tüketimini gerçekleştirebilir. Eğer kan değerlerinde ya da tansiyon değerlerinde değişimler meydana geliyorsa, anne adayları adaçayı tüketimini hemen kesmeli ve doktoruna başvurmalıdır.

Adaçayı Doğumu Etkiler Mi?

Adaçayı hamilelik dönemi için riskli olan çaylardan biridir. Bunun nedeni rahimdeki kasların gevşemesine yol açmasıdır. Rahim kaslarının gevşemesi hamileliğin özellikle ilk 3 aylık döneminde plasentanın tutunmasını engeller ve düşüğe sebep olur.