Hamileler için Covid-19 rehberinde 'aşı' güncellemesi yapılacak 0:00 / 0:00

AA

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Ankara Şehir Hastanesi olarak salgının ilk döneminden itibaren Covid-19 geçiren tüm hamilelere hizmet verdiklerini anımsatarak, bu konuda güçlü tecrübeye sahip olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, dünyadaki çalışmaları da ele alarak Covid-19 döneminde hamilelerin takiplerine yönelik rehberde aşılarla ilgili güncellemeyi yaptıklarını anlatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gebeler için olan Covid-19 rehberimiz aslında pandeminin başında hazırlanmıştı fakat o zaman aşılar yaygın değildi ve dolayısıyla aşı konusunda çok fazla bilgi aktarımında bulunamamıştık. Fakat geldiğimiz noktada, bu sene aşılarla ilgili çok fazla veri birikti elimizde. Özellikle mRNA aşılarının ABD, İsrail ve dünya genelinde yaygın yapılması ve bu çalışmalara gebe grubunun da dahil edilmesi neticesinde artık elimizde 100 binli rakamlara varan gebeliğinde mRNA aşısı olmuş kişilerin verileri oluştu.

Bu veriler, gebelikten önce, gebeliğin ilk aylarında, gebelik esnasında ya da emzirme döneminde mRNA aşılarıyla aşılanan anne adaylarının enfeksiyon, düşük, erken doğum riski olmadığını, ayrıca bebeklerinde herhangi bir riske, anomaliye rastlanmadığını kanıtladı. Biz de bu verilere dayanarak Covid-19 döneminde gebelik takip rehberini revize ettik. Tüm anne adaylarımıza, emziren annelerimize güvenle mRNA aşılarını olabileceklerini rehberde de belirttik."

mRNA AŞILARININ HAMİLELİKTE GÜVENLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SONUÇLARI YER ALIYOR

Prof. Dr. Tekin, rehberde aşı konusunda hangi bilgilerin yer aldığına ilişkin, "Rehberimizde tüm anne adayları, emziren anneler için gebe kalmadan önce dahi mRNA aşılarının güvenli olduğuna ilişkin bilgiler yer alıyor. Anne adaylarının aşı olmadıkları takdirde Covid-19 geçirmeleri durumunda yoğun bakıma yatış, solunum sıkıntısı ve ölüm risklerinin artabileceği konusunda kanıta dayalı bilgiler de rehberde bulunuyor" dedi.

Hamileliğinde mRNA aşısı olan anne adaylarının hem göbek kordonu hem de anne sütünde antikorlara rastlandığına ilişkin İsrail ve ABD'de yapılan çalışma sonuçlarını anımsatarak, bu konuda bilgilendirmelerin de rehberde olduğunu dile getiren Tekin, "Anne adayları gebelikte aşılandıklarında yeni doğacak bebekleri için de bir koruyucu antikor aktarma şansına sahip olacaklar." ifadesini kullandı.

ANNE ADAYLARI GEBELİĞİN HER DÖNEMİNDE AŞILANABİLİR

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince yayımlanan 139 bin hamileye ilişkin verilerle de Covid-19 aşılarının hamileliğin her döneminde yapılabileceğinin ortaya konulduğuna dikkati çekti.

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayımlanan hakemli tıp dergisi JAMA'daki yeni çalışmaya da değinen Tekin, bu çalışmada da hamilelik öncesi veya hamileliğin ilk üç ayında aşı olanlarda herhangi bir yan etki ve riskle karşılaşılmadığının bildirildiğini söyledi.

Tekin, tüm bu çalışma sonuçları doğrultusunda rehberde güncelleme yapıldığına işaret ederek, özellikle Delta varyantı sebebiyle Covid-19'un hamilelerde çok daha ağır seyrettiğini, yoğun bakıma yatış, solunum sıkıntısı gibi problemlerin görülmesinde artış yaşandığını kaydetti.

"KARARLARINIZI KANITA DAYALI VERİLERE GÖRE VERİN" ÇAĞRISI

Şu an Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hamilelerin tamamının aşısız olduğunu aktaran Tekin, "Gebelerimiz hastalığı geçirse bile bunu hafif olarak atlatabilmek, yoğun bakıma yatış ve gebelik komplikasyonları yaşama ihtimallerinin önüne geçmek için aşı olmak durumundalar." değerlendirmesinde bulundu.

Annelere dünya çapında bu konuda yapılan araştırmaları inceleme, kanıta dayalı bilimsel verileri takip ederek kararlarını buna göre verme çağrısında bulunan Tekin, "Sevgili annelerimiz, lütfen aşı konusundaki kararlarınızı yorumlara göre değil, kanıta dayalı verilere göre verin. Tüm anne adaylarına mutlu bir hamilelik ve hayırlı bir doğum temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tekin, mRNA aşılarının hamileliğin her döneminde güvenli olduğuna ilişkin uluslararası çalışmaların yanı sıra inaktif Sinovac aşısında da sağlık çalışanlarıyla yürütülen çalışmaların benzer sonuçlar ortaya çıkardığını anlattı.

Tekin, "Özellikle içlerinde gebe ve emziren annelerin de bulunduğu kendi sağlık personelimizde yaptığımız çalışmalarda hiçbir yan etki olmadığını ve antikor geçişinin aynen yeni doğan bebekte de görüldüğünü tespit ettik ve bunları yayımladık." bilgisini paylaştı.