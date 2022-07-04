Risk grubundakilere maymun çiçeği virüsü uyarısı! 0:00 / 0:00

İHA

Maymun çiçeği virüsü 50 yılı aşkın bir süredir bilinen bir hastalık olmasına rağmen, son zamanlarda Afrika dışında da görülmesiyle birlikte gündeme geldi. 2022 Mayıs ayında Londra’da tespit edildikten sonra kısa sürede 50’nin üzerinde ülkede yaklaşık 3 bin 500 kişiye bulaştı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada “yeni bir pandemi mi geliyor” kaygısına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yüksek risk grubu uyarısı yaptı.

Risk grubunda bulunan hamileler için uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hastalığın başlangıçta grip benzeri semptomlarla seyrettiğini belirterek şunları söyledi: “Başlangıçta ateş, sırt ve kas ağrılarıyla belirti veren hastalık, daha sonra lenf düğümlerinin şişmesi, kaşıntı ve döküntülerin çıkması ile seyrediyor. Hastalık 2-4 hafta arasında sürüyor. Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunu olanlarda daha ağır seyrediyor. Korona kadar bulaşıcı olmasa da bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Temasla, vücut sıvılarıyla, damlacıklar yoluyla veya hasta birinin kullandığı eşyalar, havlular, çarşaflara temas edilmesi ile bulaşabiliyor. Hastalıklı hayvanlardan da insanlara geçiş olabiliyor. İnsanlardan hayvanlara bulaşmıyor” diye konuştu.

HASTALIĞI GEÇİREN 4 GEBE BİLDİRİLDİ

Hamilelerde hastalığın nasıl seyrettiğiyle ilgili verilerin kısıtlı olduğunu vurgulayan

Buyru, "Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş. Bu dört gebe de Kongo’da görülmüş. Hastalığı hafif geçiren bir gebe sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Hastalığı gebeliğinin ilk üç ayında geçiren iki gebe ise düşük yapmış. Gebeliğin son üç ayında hastalanan ve aynı zamanda sıtma olan gebe ise ölü doğum yapmış. Bebeğin incelenmesi sonucunda hastalığa bağlı deri belirtileri görülmüş ve yapılan testlerde bebeğin ölüm nedeni olarak maymun çiçeği hastalığı tanısı kesinleşmiş. Bunlara dayanarak virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir” dedi.

HAMİLELER DİKKAT ETMELİ

Hamilelerin hastalığa karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Buyru, “Hastalık 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Genel destek tedavileri yanında, antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Hastalığa özel bir antiviral ilaç da bulunuyor. Şu anda uygulanmayan çiçek aşısını 1980’den önce yaptırmış olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınması, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durması önemli” ifadelerini kullandı.