Hamileliğin 30. haftasına girilmesiyle birlikte, anne adayları bu dönemde kendilerini, rutinini kaybetmiş ve yorgun hissetmeye başlayabilirler. Bu süreçte alınan kiloların bir merkezde yoğunlaşması, vücudun ağırlık merkezinin değişmesine sebep oluyor. Hamileliğin bu sürecinde özellikle uykusuzluk sorunu yaşayan hamileler için yapılacak en iyi şey güzel dinlenmek ve kaliteli uyku uyumaya çalışmak olacaktır. Peki, Hamileliğin 30. haftasında neler olur? Hamileliğin 30. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 30. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 30. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Bu günlerde bebeğinizin boyu yaklaşık 40 cm ve ağırlığı 1,3 kilogram civarında. Ancak bugünlerden sonra gelişiminde bir ivme gözlemlenerek bundan sonraki her hafta kendi ağırlığına yaklaşık olarak 200 gramdan fazla bir ağırlık daha eklenerek ağırlığı artacak.

• Minik ayak tırnakları çıkmaya başlarken, bu haftalar içerisinde de beyni ve akciğerleri olgunlaşmaya devam ediyor olacak.

• Artık bebeğinizin vücut sıcaklığını beyni ile birlikte vücudunda oluşan yeni yağ hücreleri düzenlemeye başlıyor. Bundan önce bebeğinizin vücudunu kaplayan Laguna denen yumuşak tüyler artık yavaş yavaş yok olmaya başladı.

• Bebeğinizin bu süreçte kendi kütlesine eklediği fazladan kilolar, onun büyümesini sağlayacak ve artık rahminizde eskisi kadar rahat hareket edemeyecek. Bu sebeple eskiye nazaran bebeğinizin karnınızı tekmelemeleri, ara sıra dönüşleriyle karnınızda hissedeceğiniz hisler epey azalacaktır ancak bebeğinizin size yaptığı bu fiziksel müdahalelerin çok fazla azalması

durumunda mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

• Bebeğinizin kemik ilikleri, artık alyuvar hücreleri üretimi görevini üstlenmeyi başladı. Bu bebeğiniz için oldukça önemli bir adım çünkü bu onun doğduktan sonra kendi gelişimini sağlayabileceği anlamını taşımaktadır.

• Bebeğinizin bu kütle artışına, artık beyin de katılmış durumda. 30. haftadan sonra günden güne bebeğinizin beyin gelişimi hızla tamamlanıyor olacak. Şu dönemde bakıldığında bebeğinizin beyin yüzeyi henüz pürüzsüz ve kıvrımsız bir görüntüye sahip ancak ilerleyen günlerde, gelecekte vereceği kararların oluştuğu karakteristik özelliklerinin netleştiği yer olan beyin kıvrımları ve çukurları iyiden iyiye şekil almaya başlayacak.

• Bütün bunları yanı sıra bebeğiniz büyük ihtimalle anne karnında en rahat olduğu pozisyon olan cenin pozisyonunu da artık almış durumda. Muhtemelen ultrasonda bakıldığında anne karnı içinde rahatça kıvrılmış yatıyor görüntüsü verecek. Bu durumda birçok bebek genellikle baş aşağı konumda yatmayı tercih eder.



Hamileliğin 30. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Her geçen gün anne karnının giderek büyümesiyle, hamileliğin fiziksel yükünün arttığı bu haftalara 30. hafta itibariyle anne adayları artık girmiş bulunmaktadır. Anne karnı bu dönemde bakıldığında yaklaşık olarak bir karpuz büyüklüğündedir. Bu durumun anne adaylarının hayatlarında bazı değişiklikler yaratması olası bir durumdur. Mesela yere ya da yatağa uzandığınız zaman ayağa kalkmak eskisi kadar kolay olmayacak. Hem bel çevresinin kalınlaşması, hem de abdominal kas kütlesinin azalmasından dolayı bazı hareketleri yapamamanız normal bir durumdur.

• Bu günlerde düzenli uyuyamamanın verdiği etki olarak biraz yorgunluk hissediyor olabilirsiniz, hatta zaman zaman dengenizi kaybediyor bile olabilirsiniz.

• Ruh hali değişimleriniz devam ediyor. Rahatsız edici semptomlar ve hormonal değişimler duygusal iniş çıkışları yaşamanıza sebep olabilir.

• Muhtemelen bu günlerde doğumunuzun nasıl gerçekleşeceği ya da nasıl bir ebeveyn olacağınız konusunda endişelenmeye başlamışsınızdır. Ancak bu hislerle baş etmekte zorlanıyorsanız ya da gerginlik ve huzursuzluğunuz daha da çok artıyorsa doktorunuzdan destek alabilirsiniz.

• Hamileliğin bu son 3 aylık aşamasında idrar yolları sorunları yaşamanız doğal bir durumdur. Özellikle idrar yaparken yanma hissinin yaşandığı sistit rahatsızlığı görülebilir. Bu durumda idrar yolları enfeksiyonu geçirdiğinizi düşünüyorsanız derhal doktorunuza danışın. Ayrıca bolca su içmeniz ve ihtiyaç hissettikçe tuvalete gitmeniz enfeksiyonu hafifletmek ya da ortadan kaldırmak için çok önemlidir.

• Hamileliğin son dönemlerinde zaman zaman uzun süreli fiziksel aktivite yaptığınızda nefes nefese kalmanız, zaman zaman normalden fazla terlemeler yaşamanız normaldir. Özellikle fiziksel olarak vücudunuzu zorlayacak bir aktivitede bulunmasanız bile, bazen ayaklarda ve bacaklarda terleme yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumda yaşadığınız bütün bu sorunların geçici olduğunu bilmeniz ve sakin kalmanız çok önemli.

• Bebeğinizin ilerleyen her gün ile birlikte hızla büyüdüğünü artık kendiniz bile rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Bebeğiniz karnınızda büyüdükçe kendi yerini şekillendirecek ve zaman zaman rahminiz diyaframınıza doğru baskı uygulayacak. Bu durum da sizin ara sıra yaşayacağınız ‘nefesim yetmiyor’ hissinin temel sebebi olacaktır.