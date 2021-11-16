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Hamilelik testi nasıl yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılır?

İnternet genelinde hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de hamilelik testi. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, hamilelik testinin nasıl ve ne zaman yapıldığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Hamilelik testi nasıl yapılır? Gebelik testi ne zaman yapılır?

Adet kanamanız geciktiyse ve hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, eczanelerden alabileceğiniz hamilelik testiyle kendi kendinize yapıp bunu öğrenebilirsiniz. Peki, hamilelik testi nasıl yapılır? Hamilelik testindeki tek ve çift çizgi ne demek?

Hamilelik (Gebelik) testi ne zaman yapılmalı?

Gebelik testleri kanda veya idrarda yapılabilir. Kan testi idrar testine göre daha hassas ve güvenilirdir. İdrarda gebelik testinin yapılması için uygun olan zaman adetin ortalama 1 hafta gecikmesi gerekmektedir. Adetiniz gecikti, gebelik şüphenizde arttı ise evde gebelik testi yapabilirsiniz.

Bu test doğru yapıldığı takdirde %90 doğru olacaktır. Fakat yanlış olabilme ihtimali de söz konusudur. Anne adayları bu test dışında başka testler de yapabilirler. Hastaneye veya doktorunuza bu belirtilerle başvurduğunuz zaman gebelik testleri yapılmasını isteyecektir. Doktorunuzun istediği kan testinin sonucunun yanlış olma ihtimali ise çok çok düşüktür. Bu testin sonucunda pozitif çıkması gebe olduğunuz anlamına gelir.

En erken gebelik belirtileri nelerdir?

Anne adaylarının gebelik testi yapmaları için görmeleri veya hissetmeleri gereken birkaç belirti vardır. Bunlar sıklıkla adette gecikme, mide bulantısı, baş dönmesi, yorulma, çarpıntı gibi sayılabilir. Bu belirtilerin varlığında gebelik testi yapmanız durumu netleştirmek anlamında iyidir.

Hamilelik (gebelik) testlerini yapmanız için en uygun zaman kendinize gebelik belirtileri gözlemlediğiniz zamandır. Bu belirtileri gözlemledikten sonra evde, kendiniz bu gebelik testini yapabilirsiniz. Bu testin sonucuna da güvenmiyorsanız doktorunuzdan kan testi yapmasını isteyebilirsiniz. Doktorunuzun yaptırdığı bu kan testinde hormonlarınıza bakılacaktır. Bakılan hormonlarınızın seviyelerinden gebe olup olmadığınız anlaşılmaktadır. Bu testin sonucu da pozitif çıktığı zaman gebe olduğunuz anlamına gelmektedir.

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