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Hamileyken hamile kaldı

İngiltere'de 30 yaşında bir kadın hamileyken yeniden hamile kaldı. Süperfetasyon adı verilen durum karşısında şoke olan Sophie Small, "Darcy doğumda 1 kilo 871 gram ağırlığındayken, Holly ise 2 kilo 750 gram ağırlığında doğdu" dedi

Hamileyken hamile kaldı
HABERTURK.COM

İngiltere Herefordshire'da yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small, yapılan tarama sırasında bebeklerinin anne karnında farklı boyutlarda olduğunu görünce şaşkına döndü.

The Sun'da yer alan habere göre, Darcy doğumda 1 kilo 871 gram ağırlığındayken, Holly ise 2 kilo 750 gram ağırlığında doğdu.

Genç anneye bunun süperfetasyon adı verilen ve ilk hamileliğin ardından yeni bir hamileliğin meydana geldiği bir durum olduğu söylendi.

"İKİZ BEKLİYORDUM AMA..."

Sophie, "Baş ağrılarım nedeniyle hamile olduğumu hemen anladım ama olmayabileceğimi de düşündüm, bu yüzden denemeye devam ettik. Darcy'ye hamile kaldıktan sonra korkunçtu. Yedi hafta içinde sekiz kez hastaneye kaldırıldım ve 120 saat serum aldım. Farklı aşamalarda büyüyen iki bebek taşıyordum ama bunu bilmiyorduk. Neden bu kadar hastalandığımı anlayamadılar. Yedi haftalık hamileyken tarama yaptırdım ve durumun biraz farklı olduğunu söylediler. İkiz bekliyordum ama biri diğerinden daha büyüktü. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladılar. Her bir bebeğin kendi keseleri ve plasentaları vardı. Ancak ikizlerden birinin neden diğerinden daha büyük olduğunu anlayamadılar.

Doğduklarında ikisi arasında yüzde 35'lik bir büyüme farkı vardı ki bu çok büyük bir farktı. Bu şekilde dört hafta arayla gebe kaldığımı anladılar" dedi.

DARCY BEBEK İKİ DAKİKA DAHA BÜYÜK, DÖRT HAFTA DAHA KÜÇÜK

Altı yaşındaki Oscar'ın da annesi olan Sophie, şimdi iki yaşında olan ikizleri hakkında şunları söyledi: "İnsanlar, 'Darcy iki dakika daha büyük ve dört hafta daha küçük' diye açıkladığımda deli olduğumu düşünüyorlar. Bazı insanlar ikiz olup olmadıklarını sorguluyor."

Haberdeki anne ve kızların fotoğrafı, Sophie Small'un Facebook hesabından alınmıştır.

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