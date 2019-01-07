Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yağan yağmura maruz kalan Hande Ataizi'nin saçlarını bir hayli ıslaktı. Sinemaya gideceğini söyleyen oyuncu, "Aslan Leon'u anneme bıraktım. Uzun zamandır merak ettiğim bir film vardı, ona geldim" dedi.

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