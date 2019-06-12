Hande Çilek’in ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’ adlı kitabı önceki gün tanıtıldı. Davete kitabın yazarı Hande Çilek’in yanı sıra Selma Çilek Çiftçi, Zeynep Çiftçi, İlsu Dirgin, Kübra Yuvacı, Derya Aydemir Yılmaz Ayşegül Afacan Köksal gibi isimler katıldı.

Hande Çilek davette kitabıyla ilgili, “Amerika seyahatine çıkacaklara ya da bunu planlayanlara ilham olacak önerilerde bulunmak istedim. Umarım ‘Amerika Yolcusu Kalmasın’daki yazı, öneri ve fotoğraflarla bunu gerçekleştirmiş olurum” dedi.

‘Gümüş Pusula’ adlı bloğunda ve çeşitli mecralarda paylaşan Çilek, 2016’dan bu yana ailesiyle Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde yaşıyor. Bir yandan Kuzey Amerika’yı gezerken, fırsat buldukça da büyük aşk duyduğu Güney Amerika’ya gidiyor. Çilek, bu kez yaşadığı Amerika maceralarını bir kitapta toplayıp, gezi tutkunlarıyla buluşturuyor.

Çilek, “Amerika Yolcusu Kalmasın” adlı kitabında Amerika’nın sadece şehirlerini değil, festival noktaları, müzeleri, alışveriş ve lezzet noktaları gibi kıta Amerika’sına gitmeden önce hayalini kurduğunuz ne varsa hepsi hakkında açıklayıcı ve eğlenceli bir dille aktardığı bilgileri sunuyor.

Aynı zamanda Amerika’da yaşadığı için edinilmiş deneyimlerine de kitapta yer veren Çilek, ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarıyla da okuyucuyu Amerika’ya götürüyor. Seyahat seven gezgin ruhlu insanların zevkle okuyacağı kitapta dünya metropolü New York, melekler şehri Los Angeles, Las Vegas, âşıklar şehri San Francisco, Kaliforniya, el değmemiş koylarıyla Malibu, Oregon gibi yerler bulunuyor.

Kitaptan elde edilecek gelirin tamamı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (KORUNCUK) bağışlanacak.