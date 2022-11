Hande Doğandemir, 'Hayat Bugün' hakkında konuştu

New Amsterdam’ın bir NBC yapımı ve dünyada ilk kez Türkiye’de uyarlaması yapıldığına dikkat çeken oyuncu Hande Doğandemir, hazırlık sürecini şöyle özetledi:

“Titizlikle çalışılmış özel bir proje. Hatta yaratıcısı David Schulner da prova sürecinde bize katıldı. Dr. Barış Güvener’in Hisarönü Hastanesi’ne başhekim olarak gelmesiyle başlayan hikaye, hastanedeki doktorların hayat hikayeleri, dostlukları ve aşkları farklı hasta hikayeleriyle herkesin beğenisi kazanmış görünüyor.”

Şahsen hastane hikayelerini, doktor-hasta ilişkilerini izlemeyi seven biri olduğunu söyleyen Doğandemir, “Toplum olarak da hastane dizilerini sevdiğimizi düşünüyorum. 'Hayat Bugün', gerçekçi ve hayatın içinden ilişkiler anlatıyor, ana karakterlerimizin her birinin çok derinlikli hikayeleri var. Onların geçmişleri, ilişkileri, birbirleriyle olan iletişimleri seyirciyi her geçen bölüm kendine daha çok bağlayacak diye düşünüyorum.” diye belirtti.