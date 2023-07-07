Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum Etiler'de görüntülenen Hande Doğandemir, muhabirlerin aşk sorularına, "Gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki ben saklayan birisi değilim. Şu an ben çok mutluyum" yanıtını verdi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Doğandemir, Etiler'de bir mekân çıkışı görüntülendi. Doğandemir, "Ekipçe tatildeydik. Şimdi buralardayım. Kurban Bayramı'nı da burada ailemle geçirdim. Her şey yolunda şu an yaz molası verdik. Tiyatromuz devam edecek" dedi.