Hande Doğandemir: Şu an çok mutluyum
Etiler'de görüntülenen Hande Doğandemir, muhabirlerin aşk sorularına, "Gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki ben saklayan birisi değilim. Şu an ben çok mutluyum" yanıtını verdi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Doğandemir, Etiler'de bir mekân çıkışı görüntülendi. Doğandemir, "Ekipçe tatildeydik. Şimdi buralardayım. Kurban Bayramı'nı da burada ailemle geçirdim. Her şey yolunda şu an yaz molası verdik. Tiyatromuz devam edecek" dedi.
Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Doğandemir, "Gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki ben saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Şu an ben çok mutluyum. Keyfim de yerinde açıkçası" diye konuştu.